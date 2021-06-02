Nintendo откроет музей в здании своего старого завода в Японии

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Японская компания Nintendo, которая специализируется на создании видеоигр и игровых консолей, к марту 2024 года откроет музей своих продуктов. Об этом сообщается на сайте компании.

Музей будет открыт на территории бывшего завода Nintendo в пригороде Киото. Он работал с 1969 по 2016 годы и сначала выпускал игральные карты, в том числе , а позднее был перепрофилирован в центр обслуживания клиентов и ремонта продукции.

Ранее в этом году Nintendo открыла парк развлечений Super Nintendo World в японском городе Осака. Аналогичный парк планируется в 2025 году открыть в американском городе Орландо, штат Флорида.

Nintendo — разработчик таких игр как Donkey Kong, Mario и Pokemon Go. За свою историю компания продала более пяти миллиардов экземпляров видеоигр.

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