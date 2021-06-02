Минкульт разрешил прокат фильма «Турист» о российских наемниках в Африке. По данным «Открытых медиа», права на ленту получил Евгений Пригожин
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Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение боевику «Турист» о российских военных инструкторах в Центральноафриканской Республике. Информация об этом опубликована в реестре прокатных удостоверений фильмов на сайте ведомства.
В прокатном удостоверении упомянуты фамилии создателей фильма, которые совпадают с фамилиями режиссера, сценариста, продюсера и композитора, перечисленные в описании «Туриста» на сайте «Кинопоиска». При этом в удостоверении говорится, что продолжительность фильма составляет 39 минут, а не 95 минут, как об этом сказано в описании на «Кинопоиске».
«Открытые медиа» сообщили, что в прокатном удостоверении фильма сказано, что права на использование киноленты получило ООО «Аурум» (в удостоверении, обнаруженном «Медузой», этих сведений нет). Издание отметило, что, по данным Единого госреестра юрлиц, «Аурум» на 100% принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.
Ранее «Медуза» выпустила материал о фильме «Турист», где рассказывается о подвигах африканской группировки ЧВК Вагнера, которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным. Когда специальный корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова обратилась к Пригожину за комментарием по поводу фильма, он сравнил ее с «врагами народа».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах Пригожина, сказанных в адрес журналистки «Медузы», заявил, что такая точка зрения «имеет место быть, если она не противоречит законодательству Российской Федерации».