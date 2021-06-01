Путин потребовал от главы «Сургутнефтегаза» дать денег многодетным семьям. Потому что тот «вроде нежадный мужик»

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Президент России Владимир Путин призвал руководителя «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова оказать поддержку многодетным семьям. С таким предложением он выступил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургутнефтегазе», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные.

Путин выразил уверенность, что Богданов «наверняка нас слышит и поможет».

Президент также отметил, что власти России будут «концентрировать дополнительные ресурсы» для поддержки семей с детьми.

Путин в последнее время неоднократно заявлял, что поддержка семей с детьми является одним из приоритетов российских властей. В своем послании в середине апреля он пообещал, что в середине августа правительство выплатит по 10 тысяч рублей родителям всех школьников страны, а также распорядился увеличить выплаты беременным женщинам и детям из неполных семей.

Состояние Богданова журнал Forbes оценивает в 1,8 миллиарда долларов. Он находится на 76-м месте среди российских миллиардеров.

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