Госдолг России вырос до 17% ВВП, или 19,6 триллиона рублей

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Государственный долг России за первый квартал 2021 года вырос на 741,29 миллиарда рублей, достигнув 19,68 триллиона рублей, следует из материалов Счетной палаты.

19,68 триллиона рублей соответствует 17% прогнозируемого ВВП России, отмечает Счетная палата. За первый квартал рост госдолга составил 3,9%, причем внутренний долг вырос больше, чем внешний.

По итогам 2020 года госдолг России увеличился на 5,4 триллиона рублей, до 18,99 триллионов рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 39,9%.

В апреле президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России. Ограничительные меры, в числе прочего, запрещают американским инвесторам с 14 июня покупать на первичном рынке российские государственные облигации. Тогда отмечалось, что этот запрет не окажет значительного влияния, так как размер внешнего российского госдолга незначительный в масштабах мировой экономики.

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