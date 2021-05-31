СМИ обвинили США в слежке за Ангелой Меркель через датский интернет-кабель

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Агентство национальной безопасности (АНБ) США перехватывало данные о коммуникациях немецких, шведских, норвежских и французских политиков с помощью интернет-кабелей, идущих из Дании в другие страны. Об этом говорится в расследовании датской телерадиокомпании DR, проведенном вместе с другим европейскими изданиями.

По информации журналистов, слежка велась, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (тогда занимал пост министра иностранных дел) и немецким политиком Пером Штайнбрюком. Точное число политиков, коммуникацию которых отслеживало АНБ, неизвестно.

АНБ получила доступ к информации, проходящей через датские интернет-кабели, благодаря сотрудничеству со Службой военной разведки Дании (FE). В ведомстве с 2015 года знали, что АНБ использует сотрудничество с FE для слежки за европейскими политиками, но решили не прекращать контакты с американской спецслужбой.

Однако позднее информация об этом дошла до датского министерства обороны. В 2020 году его глава Трине Брамсен жестко раскритиковала FE за то, что спецслужба позволяла АНБ следить за европейскими политиками. Брамсен также освободила от должностей ряд руководителей FE.

О том, что АНБ шпионила за Ангелой Меркель и другими политиками из Евросоюза, впервые стало известно еще в 2013 году, после того, как об осуществляемых спецслужбой масштабных программах слежки рассказал подрядчик АНБ Эдвард Сноуден.

Германия начала расследования слежки за Меркель со стороны АНБ. Однако его прекратили еще в 2015 году в связи с недостатком доказательств.

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