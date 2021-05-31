Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за ложного сообщения о бомбе

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Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вечером 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

На борту самолета находились 160 человек. Официально причина посадки не называлась. По информации таблоида Bild, самолет приземлился в Берлине из-за сообщения о бомбе.

В аэропорт прибыла полиция. Самолет и багаж пассажиров подвергли проверке, но ничего подозрительного не обнаружили. Утром 31 мая пассажиры вылетели в Краков другим бортом.

В Ryanair заявили РБК, что немецкие диспетчеры сообщили экипажу «о потенциальной угрозе безопасности на борту», после чего капитан направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин. Пассажиры провели в нем около восьми часов.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло после того, как белорусские диспетчеры рассказали экипажу про сообщение о бомбе на борту. Оно оказалось ложным.

После приземления самолета двое его пассажиров — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега — были задержаны. Их подозревают в организации массовых беспорядков после выборов президента Беларуси в 2020 году.

В Евросоюзе сочли инцидент захватом самолета Ryanair ради задержания Протасевича. Ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа» и не рекомендовали либо запретили своим перевозчикам летать над Беларусью.

В июле 2020 года еще один рейс Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вынужден был совершить экстренную посадку в Лондоне из-за того, что на борту нашли сообщение о взрывчатке.

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