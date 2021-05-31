ФСБ удалила со своего сайта сведения о доходах руководства за десять лет

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ФСБ России удалила со своего сайта сведения о доходах, расходах и имуществе руководства спецслужбы с 2009 по 2019 годы, сообщают «Открытые медиа».

Декларации о доходах пропали из соответствующего раздела на сайте ФСБ. Это случилось в последний месяц — еще 22 апреля, судя по архивной версии страницы, старые декларации директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей присутствовали в указанном разделе.

Также ФСБ стала единственным российским ведомством, которое не опубликовало отчеты о доходах руководства за 2020 год.

Источник «Открытых медиа», близкий к руководству одного из управлений ФСБ, сказал, что ведомство воспользовалось недавно принятым законом, который позволяет скрывать персональные данные об имуществе сотрудников спецслужб, правоохранительных и контрольных органов, судей и их близких.

Источник издания утверждает, что спецслужба скрыла декларации в том числе в связи с расследованиями о роли ФСБ в отравлении Алексея Навального и об имуществе высокопоставленных сотрудников ведомства.

В центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос издания.

В 2015 году «Новая газета» сообщила, что в середине 2000-х годов генералы ФСБ, в том числе директор спецслужбы Александр Бортников, продали землю на Рублевке, принадлежавшую оздоровительному лагерю для детей сотрудников КГБ. По оценке издания, Бортников мог заработать на этом примерно 2,5 миллиона долларов.

В январе 2018 года антикоррупционный сайт Russiangate опубликовал информацию о недвижимости главы ФСБ стоимостью 200-300 миллионов рублей. Спустя четыре часа после публикации Роскомнадзор заблокировал сайт Russiangate, на следующий день издание закрылось.

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