«Челси» второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов

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Лондонский «Челси» стал победителем Лиги чемпионов сезона 2020/2021 годов.

В финале турнира, прошедшего вечером 29 мая в Порту, английская команда с минимальным счетом обыграла соотечественников из «Манчестер Сити», победителей Английской Премьер-лиги этого года.

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник Кай Хавертц.

«Челси» победил в главном европейском футбольном турнире во второй раз в своей истории. Впервые клуб выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, обыграв в финале «Баварию» в серии послематчевых пенальти.

В 2021 году «Челси» по ходу сезона сменил тренера: на смену Фрэнку Лэмпарду в клуб был приглашен Томас Тухель.

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