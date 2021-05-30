Британский премьер Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс в Лондоне

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс тайно обвенчались в Вестминстерском соборе в Лондоне, сообщают таблоиды The Sun и Mail On Sunday.

Церемония, прошедшая 29 мая, заранее не анонсировалась и о ней не знали даже ближайшие подчиненные Джонсона. Мероприятие прошло при участии узкого круга приглашенных гостей. Из-за коронавирусных ограничений сейчас в Великобритании на свадьбах могут присутствовать не более 30 человек.

Обновлено. Офис премьер-министра опубликовал свадебное фото Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс.

Джонсон и Саймондс обручились в феврале 2020 года. В апреле того же года у них родился сын Уилфред Лори Николас. Для 56-летнего Джонсона это третий брак, для 33-летней Саймондс — первый.

Борис Джонсон стал вторым в истории премьер-министром Великобритании, который женился, будучи главой правительства. До него на посту премьера женился только Роберт Дженкинсон в 1822 году.

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