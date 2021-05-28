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Роскомнадзор направил в адрес детского телеканала Disney «профилактическое письмо» в связи с выпуском мультфильма «Out» («Выход»), главный герой которого является геем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор напомнил, что в России информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», запрещена для распространения среди детей.

Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

Обновлено. В пресс-службе Disney в России заявили РБК, что мультфильм «Out» не заявлен в программе канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу.

Короткометражный мультфильм «Out» создала принадлежащая Disney анимационная студия Pixar. Он вышел в 2020 году на недоступной в России стриминговой платформе Disney+. Это первый мультфильм Pixar с главным героем геем. В феврале 2021 он попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории короткометражных мультфильмов.

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