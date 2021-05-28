Под Оренбургом ученики школы принесли на линейку плакаты с просьбами о ремонте. Одного из родителей обвинили в «вовлечении несовершеннолетних в митинги»
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В селе Александровка Бузулукского района Оренбургской области на родителя одного из учеников местной школы составили два административных протокола после того, как дети пришли на школьную линейку с плакатами, на которых были призывы отремонтировать школу.
Здание сельской школы признали аварийным в 2019 году, после чего детей перевели на занятия в здание бывшего детского сада. С тех пор руководство школы не смогло найти финансирование на ремонт.
В день последнего звонка 22 мая школьники пришли на линейку с плакатами «Отремонтируйте нашу школу», «Обратите на нас внимание» и «Образование это право, а не услуга». Родители во время линейки записали видеообращение, которое отправили губернатору и президенту.
После этого региональное министерство образования сразу нашло деньги на ремонт, однако, как пишет издание Orenday, самих родителей и учеников начали вызывать в полицию, угрожая штрафами за участие в несанкционированном митинге.
В итоге на одного из родителей составили протоколы по статьям об организации массовой акции без предварительного уведомления и о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей.