«Коммерсант»: на допросах Фургала его мимику и жесты проанализировали с помощью компьютерных программ. Это убедило следствие в его виновности
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В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Следственный комитет применил «новейшую методику» проверки достоверности показаний обвиняемого, пишет «Коммерсант». По сведениям газеты, на допросах мимику и жесты Фургала анализировали с помощью компьютерных программ, и их выводы стали уликой против бывшего губернатора.
Следователи, пишет издание, в течение трех часов задавали Фургалу более 50 вопросов, на которые он отвечал в свободной форме, и записали это на видео. Затем это видео было проанализировано с помощью двух специальных программ, одна из которых распознавала изменения тембра голоса и скорости речи, а вторая — проявление эмоций на лице Фургала.
Интерпретировать результаты было предложено комиссии из четырех экспертов. Она выявила несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков, которые, по ее мнению, свидетельствуют о неискренности Фургала. Среди них были такие как «глазодвигательный паттерн, предпринятый испытуемым с целью избежать устойчивого визуального контакта», а также «лимбическое бегство» от допроса — так эксперты оценили постоянные попытки Фургала сменить положение тела.
Как пишет «Коммерсант», терминология экспертов была заимствована из научного труда «Системные показатели неискренности», автором которого является доцент Российского государственного торгово-экономического университета Мария Коноваленко.
Издание подчеркивает, что с методикой Коноваленко «согласны далеко не все ее коллеги» и что она не признана рядом ученых из-за отсутствия достаточного количества экспериментальных подтверждений.
Адвокат господина Фургала Сергей Гроза сообщил «Коммерсанту», что материалы лингвистического исследования ему для ознакомления еще не предоставляли. Однако описанную в «Коммерсанте» методику защитник назвал «опасным прецедентом» и «попыткой следствия заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами, не имеющими четкой научной базы». «С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам», — считает он.