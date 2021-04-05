«В деле вообще нет никаких доказательств» Сергей Фургал дал интервью «Коммерсанту» из СИЗО. Вот что он рассказал

С момента ареста на меня оказывают колоссальное давление: лишили общения, посадить моих близких родственников. полностью заказное, никаких преступлений я не совершал, и предложения признать вину в обмен на прекращение дела для меня неприемлемы. В деле вообще нет никаких доказательств. Обвинения строятся на показаниях двух человек: это бывший полицейский , который сидел за вымогательство и шантаж, и мой бывший партнер , который в «Лефортово», без адвокатов, после проведения «определенных» действий согласился принять версию следствия. Мое дело напрямую связано с хозяйственным конфликтом на . СК заинтересовался мной после того, как Мистрюков в «Лефортово» отдал свои 25% предприятия . Путем манипуляций Бальский забрал долю моей бывшей жены, и теперь имеет почти 100% в «Амурстали». Является ли он конечным бенефициаром, сказать сложно, но завод захватили под его руководством. На посту губернатора я придерживался исключительно интересов жителей Хабаровского края, делал все, чтобы жизнь улучшалась, а люди никуда не уезжали. Что касается акций поддержки, я находился на виду, люди все видели и сами оценивали. В СИЗО в бытовых вопросах я неприхотлив. Но когда гражданина, вас или меня, пытаются сделать контингентом, во мне обостряется чувство справедливости.

Пересказ основан на интервью Сергея Фургала «Коммерсанту». Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

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Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA