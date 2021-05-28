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Россиянка Софья Сапега — девушка белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанная вместе с ним в минском аэропорту 23 мая, — впервые встретилась с адвокатом в СИЗО КГБ. Об этом ТАСС рассказал один из защитников Сапеги Александр Филанович.

«Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — заявил Филанович.

Ранее посол России в Беларуси Евгений Лукьянов пояснял, что Сапега долгое время не могла встретиться с адвокатом из-за «логистики» изолятора, где она содержится. По словам Лукьянова, в СИЗО КГБ всего два помещения, где проводятся встречи адвокатов с подзащитными.

По неофициальной информации, в Беларуси Софью Сапегу подозревают в разжигании вражды, а также в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок.

Белорусский провластный телеграм-канал выложил видео, на котором Сапега заявила, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публикуют личные данные белорусских силовиков.

Родители Сапеги утверждают, что девушка не имела отношения к политике и не участвовала в протестах в Беларуси.

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