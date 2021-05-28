Forbes: российские авиакомпании стали облетать Беларусь

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В четверг, 27 мая российские авиакомпании совершили около десяти рейсов в обход Беларуси, сообщил Forbes источник в одном из профильных ведомств.

«Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — отметил собеседник издания.

Авиакомпании заранее запросили у властей возможность облететь Беларусь, добавил источник Forbes. Какие именно перевозчики изменили маршруты и на каких направлениях, он не уточнил.

Источник Forbes в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил, что 27 мая было совершено несколько рейсов в обход Беларуси, не уточнив подробности.

С 24 мая ряд стран Европы закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью. Это произошло из-за в Минске самолета Ryanair.

В последующие дни Россия отказалась согласовать измененные маршруты для нескольких рейсов европейских авиакомпаний. В частности, из-за этого были отложены рейс Austrian Airlines из Вены в Москву и рейс Air France из Парижа в Москву. Оба должны были следовать в обход Беларуси.

28 мая Кремль пояснил, что самолеты европейских перевозчиков, решивших облетать Беларусь, просят разрешения на вход или выход из воздушного пространства России в несогласованных точках, что создает технические трудности. Росавиация заявила, что для выдачи таких разрешений понадобится больше времени.

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