Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, отбывшего в России срок за мошенничество, тайно депортировали в Беларусь

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Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, который отбывал в России срок за мошенничество, в день освобождения 27 мая депортировали на родину в Беларусь втайне от его адвоката и супруги. Об этом, как сообщили «Медузе» в «Российской ЛГБТ-сети», он сам рассказал по телефону.

По словам Гулевича, его вывезли из СИЗО-1 города Твери в 6:00 утра четверга в сопровождении конвоя, и приблизительно в 13:00 доставили к границе. Все это время ему не позволяли пользоваться телефоном и связаться с адвокатом, а также не выпускали в туалет.

Юрист Александр Белик, сотрудничающий с «Российской ЛГБТ-сетью», так прокомментировал ситуацию: «МВД считает тему прав ЛГБТ+ токсичной, поэтому старалось максимально спрятать Назара от глаз общественности и провело депортацию тайно. Назар оказался в Беларуси без денег, на трассе, без определенности с тем, как и куда добираться. При этом его депортация сопровождалась угрозами от полицейских. Все могло быть организованно гораздо более человечно, но власти боятся трансгендерных людей и избавились от Назара максимально быстро».

В конце апреля ФСИН признала нежелательным нахождение Гулевича на территории России в течение восьми лет, после чего управление по вопросам миграции МВД приняло решение о его депортации из страны.

История Назара Гулевича

«По паспорту он мужчина, а по физиологии женщина» Трансмужчина Назар Гулевич, осужденный за мошенничество, почти весь срок провел в одиночной камере женского СИЗО. Теперь его отправляют в мужскую колонию

История Назара Гулевича

«По паспорту он мужчина, а по физиологии женщина» Трансмужчина Назар Гулевич, осужденный за мошенничество, почти весь срок провел в одиночной камере женского СИЗО. Теперь его отправляют в мужскую колонию

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