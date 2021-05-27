Суд отменил оправдательный приговор калининградским медикам по делу об убийстве недоношенного ребенка. Дело отправили на новое рассмотрение

СК возбудил дело против исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога «Регионального перинатального центра» Элины Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении умер мальчик, родившийся недоношенным. По версии следствия, Белая решила, что ребенок не выживет, и решила его убить, чтобы не портить статистику отделения. Как полагал СК, Сушкевич по указанию Белой ввела новорожденному смертельную дозу лекарства.

Суд над Белой и Сушкевич начался в апреле 2020 года, им грозило от 8 до 20 лет лишения свободы, во время процесса обвиняемые находились под домашним арестом. В декабре присяжные признали Сушкевич и Белую невиновными, после чего суд вынес им оправдательный приговор.