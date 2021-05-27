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Суд отменил оправдательный приговор калининградским медикам по делу об убийстве недоношенного ребенка. Дело отправили на новое рассмотрение

Источник: Новый Калининград

Первый апелляционный суд в Москве отменил оправдательный приговор калининградским медикам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве новорожденного.

Дело отправлено на новое рассмотрение. 

СК возбудил дело против исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога «Регионального перинатального центра» Элины Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении умер мальчик, родившийся недоношенным. По версии следствия, Белая решила, что ребенок не выживет, и решила его убить, чтобы не портить статистику отделения. Как полагал СК, Сушкевич по указанию Белой ввела новорожденному смертельную дозу лекарства.

Суд над Белой и Сушкевич начался в апреле 2020 года, им грозило от 8 до 20 лет лишения свободы, во время процесса обвиняемые находились под домашним арестом. В декабре присяжные признали Сушкевич и Белую невиновными, после чего суд вынес им оправдательный приговор. 

Во время следствия и судебного процесса за Белую и Сушкевич неоднократно вступалось врачебное сообщество. В июне 2020 года глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сравнил дело с преследованием врачей в 1953 году

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