Роскомнадзор: замедление работы твиттера побудило другие соцсети к сотрудничеству

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Замедление работы твиттера привело к тому, что другие крупные IT-корпорации «вышли на связь» с Роскомнадзором. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов.

Чиновник не уточнил названия этих компаний, сославшись на то, что они попросили о конфиденциальности.

Диалог с трудом, но идет. Он всегда был и интенсифицировался после принятых мер [по замедлению твиттера]. Было очень сложно — часто в разговоре с ними мы слышим про их исключительность. Мы им [говорим] про необходимость выполнения законов России, а они нам про то, что имеют право диктовать условия работы их сервиса на территории страны.

Липов также отметил, что пока штрафы остаются оптимальной мерой воздействия на крупные компании, но предупредил, что «если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой же соцсети, к ней будут применяться более радикальные меры».

Роскомнадзор замедляет работу твиттера с середины марта. Ведомство 24 мая пригрозило аналогичными мерами Google.

Массово составлять протоколы в отношении крупных компаний о неудалении запрещенной информации РКН начал с февраля. С тех пор суды оштрафовали Facebook на 26 миллионов рублей, Twitter на 8,9 миллиона рублей, Google — на шесть миллионов рублей, Telegram — на 5 миллионов рублей, Mail.ru Group (владельца «Одноклассников») на 4 миллиона рублей, TikTok — на 2,5 миллиона рублей.

РКН против западных соцсетей

Роскомнадзор начал замедлять твиттер. Как он это делает? И насколько эффективно? А правительственные сайты тоже он положил? 13 карточек

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег