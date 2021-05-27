Манижа собралась подать в суд на Wonderzine из-за колонки главного редактора, намекнувшей на ее связи с Кремлем

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Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, намерена подать иск о защите чести и достоинства к главному редактору издания Wonderzine Юлии Таратуте.

В суд Манижа намерена обратиться из-за колонки Таратуты «Почему выступление Манижи на „Евровидении“ не радует», опубликованной 26 мая. В статье главный редактор Wonderzine ссылается на телеграм-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда», писавшие о том, что поездку Манижи на «Евровидение-2021» лоббировал замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук.

На следующий день после выхода колонки Манижа написала в своем инстаграме:

Уважаемый мной до сегодняшнего вечера журнал Wonderzine не побрезговал желтизной. Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом.

Певица заявила, что у нее есть доказательства, опровергающие информацию о поддержке Кремля. «Не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти „телеграм-разоблачения“», — добавила она.

Юлия Таратута, в свою очередь, сообщает «Дождь», заявила, что «впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно Первый канал». В колонке, подчеркнула главный редактор Wonderzine, она ссылалась на информацию сторонних источников, которая показалась ей «важной в нынешней политической ситуации». «Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации», — заявила Таратута.

Певица Манижа на конкурсе «Евровидение-2021» заняла 9-е место с песней «Russian Woman», набрав 204 балла. Первой стала рок-группа Maneskin из Италии, получившая 524 балла.

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