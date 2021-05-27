«Все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый». К Роману Протасевичу впервые после задержания допустили адвоката

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Белорусский журналист Роман Протасевич, задержанный в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, на пятый день после задержания впервые встретился с адвокатом. Об этом сообщает белорусское издание Naviny.by.

Адвокат Протасевича заявила, что у журналиста «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего».

В разговоре с РБК Оленская добавила, жизни и здоровью Протасевича «ничего не угрожало и не угрожает».

Адвокат не смогла сообщить другую информацию о подзащитном, так как с нее взяли подписку о неразглашении.

Роман Протасевич — редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Раньше он был главным редактором телеграм-канала Nexta, ставшего одним из основных источников информации о протестах в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. И «Беларусь головного мозга», и Nexta признаны в Беларуси экстремистскими.

Протасевича задержали в Минске 23 мая — после того, как рейс Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске, получив от белорусских диспетчеров ложное сообщение о бомбе на борту. В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении вражды в отношении представителей власти и милиции.

24 мая белорусский провластный телеграм-канал выложил видео, на котором Протасевич говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Родители журналиста считают, что перед записью видео их сына могли избивать. Они также заявили, что получили информацию о госпитализации сына. МВД Беларуси утверждало, что Протасевич находится в минском СИЗО.

Вместе с Протасевичем была задержана его девушка, гражданка РФ Софья Сапега. Она под арестом, к ней адвоката пока не допустили.

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