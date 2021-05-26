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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создавать в городских ресторанах «зоны, свободные от коронавируса». Об этом сообщает РИА Новости.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин, во время встречи с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

Также Собянин добавил, что в Москве от COVID-19 привились уже полтора миллиона человек, передает агентство «Москва».

20 мая «Медуза» написала, что вакцинация в Москве фактически остановилась. При нынешних темпах достигнуть поставленной российскими властями цели — 60% привитых — в Москве удастся через несколько лет.

На следующий день после публикации «Медузы» Сергей Собянин посетовал, что процент привитых в Москве «меньше, чем в любом европейском городе». «Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем», — добавил мэр.

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