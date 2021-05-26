Словакия зарегистрировала «Спутник V». Из-за поддержки этой вакцины премьер-министр страны в марте покинул свой пост

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Правительство Словакии одобрило российскую вакцину «Спутник V» к применению на территории страны.

В сообщении Минздрава Словакии отмечается, что результаты лабораторных исследований, завершившихся в середине апреля, показали соответствие всем параметрам, заявленным производителем.

При этом глава ведомства Владимир Ленгварский подчеркнул, что выступает за применение вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Однако он также отметил, что в стране есть некоторое количество людей, которые хотят вакцинироваться именно «Спутником».

Первая партия «Спутника» в 200 тысяч доз была закуплена Словакией еще в начале марта. В апреле Государственный институт по контролю лекарств Словакии объявил, что поставленная в страну вакцина отличается от образцов «Спутника V», про которые писал научный журнал The Lancet и которые находятся на исследовании в EMA. В ответ на это российская сторона потребовала вернуть поставленную партию вакцины.

Решение о закупке «Спутника» привело к отставке премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Он договорился о поставках, не посоветовавшись с партнерами по коалиции — на фоне продолжавшегося уже несколько месяцев коалиционного кризиса это стало формальным поводом требовать его ухода.

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, зарегистрировавшей российскую вакцину. В Венгрии «Спутник V» используют с февраля.

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