РЖД откажется от вагонов-ресторанов в нефирменных поездах

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РЖД планирует оставить вагоны-рестораны только в туристических и фирменных поездах. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров.

Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических. То есть там, где это было бы востребовано и комфортно пассажирам.

Белозеров рассказал, что в РЖД работают над созданием различных концепций питания, которые можно было бы предложить пассажирам. По его словам, в нескольких поездах сейчас тестируются некоторые из них.

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