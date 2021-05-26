РЖД откажется от вагонов-ресторанов в нефирменных поездах
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РЖД планирует оставить вагоны-рестораны только в туристических и фирменных поездах. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров.
Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических. То есть там, где это было бы востребовано и комфортно пассажирам.
Белозеров рассказал, что в РЖД работают над созданием различных концепций питания, которые можно было бы предложить пассажирам. По его словам, в нескольких поездах сейчас тестируются некоторые из них.
В компании также думают о новом типе вагонов, где пассажиры могли бы купить быстро приготовленные блюда, например, бургеры, либо выбрать определенные наборы питания, которые можно подогреть самостоятельно.