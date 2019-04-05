Пользователь твиттера ovs_maksim поделился скриншотами сервиса РЖД «Попутчик». Это сайт, доступ к которому пассажиры поездов получают при подключении к внутренней сети Wi-Fi.

В «Попутчике» можно поиграть в игры, посмотреть фильмы, а также заказать еду и напитки. Но, судя по скриншотам, что-то пошло не так: майонез превратился в хлеб, хрен — в булки для гамбургера, а овощной салат — в поджаренные тосты.

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Что все это напоминает? Конечно же, вот этот мем.

Фото в анонсе: Michael715 / Shutterstock.com