На Байконуре на недостроенном «Буране» написали «Юра, мы приехали»
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На космодром Байконур проникли вандалы, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В телеграм-канале агентства опубликованы фотографии разрисованного «Бурана». На них видны надписи: «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».
Советский космический корабль «Буран» разрабатывался НПО «Молния» в 1980-е годы в рамках программы «Энергия — Буран». Предполагалось, что «Буран» сможет доставлять на орбиту и возвращать на Землю космические аппараты, грузы и космонавтов, выполняя как пилотируемые полеты, так и полеты без экипажа. Первый и единственный полет «Буран» совершил в ноябре 1988 года. В 1993 году программа «Энергия — Буран» была официально закрыта.