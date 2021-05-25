Правозащитный проект Gulagu.net остановил работу в России. Его сотрудников вывезли в Европу

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Правозащитный проект Gulagu.net приостановил деятельность в России из-за опасений за безопасность своих сотрудников.

Как говорится в заявлении на сайте организации, поводом к этому послужила «спецоперация КГБ, СВР и ФСБ в отношении », которая «свидетельствует о том, что Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными».

Почти все наши координаторы пережили по несколько обысков и задержаний, но теперь, когда мы видим масштабы произвола и де-факто «государственного терроризма», нет никаких иллюзий и мы просто не имеем права продолжать работать в привычном формате и рисковать жизнями наших коллег в России… Мы полностью переносим всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, в удаленные от границ с Россией места более чем на 3000 километров.

За последние годы ряд ключевых координаторов проекта уже постепенно покинули Россию и теперь мы отказываемся от представительства в РФ без ущерба для работы проекта и защиты прав человека.

Сайт и ютьюб-канал Gulagu.net, а также горячая линия и интернет-приемная проекта продолжат прежнюю работу, а сотрудники организации смогут проводить независимые расследования по фактам пыток и коррупции «вне досягаемости для оперативников ФСБ, ФСИН, МВД и КГБ», заверил глава организации Владимир Осечкин.

Проект Gulagu.net, занимающийся защитой прав заключенных и сбором данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН, был основан правозащитником Владимиром Осечкиным в 2011 году. Организация неоднократно рассказывала о пытках в российских колониях. Сам Осечкин покинул Россию еще в 2015 году. В Москве его заочно арестовали по делу о мошенничестве.

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