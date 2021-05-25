Грузия объявила об открытии сухопутных границ для иностранцев

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Грузия с 1 июня полностью открывает сухопутные границы для въезда иностранных граждан, сообщает «Новости-Грузия».

Въехать в страну смогут те, у кого либо есть документ о полной вакцинации от COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест, либо те, кто предъявят отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее, чем за 72 часа, и обязуются в течение трех дней пройти повторное исследование на коронавирус.

«Вместе с тем, всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывают лечение от COVID-19», — заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Грузия, как и большинство стран мира, из-за пандемии коронавируса приостанавливала регулярное пассажирское сообщение с другими странами. В марте 2020 года страна также закрыла для иностранцев и сухопутные границы. С 1 февраля Грузия начала поэтапно возобновлять регулярное авиасообщение. С 1 марта Грузию могут посещать граждане России, прибывшие воздушным путем (прямого авиасообщения между государствами нет с июля 2019 года, но есть маршруты через третьи страны).

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