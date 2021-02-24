Грузия с 1 марта разрешила въезд россиян с отрицательным тестом на коронавирус

Власти Грузии объявили о снятии ряда ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. В частности, с 1 марта Грузию смогут посетить граждане России, прибывшие в страну воздушным путем. Обязательное условие — отрицательный -тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда. На третий день пребывания в стране нужно будет сделать повторный тест.

Такие же правила, сообщает «Грузия Online» со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, будут с 1 марта действовать для граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Украины.

Для пересечения сухопутных границ правила остаются прежними — приехать в Грузию таким путем могут граждане любых стран, которые вакцинировались от коронавируса и могут предъявить документ о прохождении двух этапов этой процедуры.

Также в Грузии продолжает действовать ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00, но с 25 февраля откроются гостиницы на горных курортах, заработает междугородный транспорт, а с 8 марта по всей стране смогут возобновить работу рестораны в закрытых помещениях.

Между Россией и Грузией с июля 2019 года нет прямого авиасообщения.

Грузия, как и большинство стран мира, из-за пандемии коронавируса приостанавливала регулярное пассажирское сообщение с другими странами. С 1 февраля Грузия объявила о возобновлении регулярного авиасообщения. С того же дня в страну был разрешен въезд туристов из более чем 30 стран, в том числе входящих в ЕС, при условии отрицательного теста на COVID-19.

С начала пандемии в Грузии, по официальным данным, заразились 268 995 человек, выздоровели 263 257 жителей страны, 3 463 человека умерли.

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