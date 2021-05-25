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Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на намерение жителей села Мутный Материк пожаловаться президенту России Владимиру Путину словами «Для вас я — Путин». Видеозапись высказывания Уйбы опубликовал ютьюб-канал «Новая республика».

Новая Республика

Село Мутный Материк в мае попало в территорию разлива нефти после прорыва трубопровода компании «Лукойл». Владимир Уйба приехал в село 17 мая, сообщил телеграм-канал «Возбужденная Коми» (его ведет редакция издания «7×7» в Коми).

Как пишет «Новая газета», жители села пожаловались Уйбе на проблемы с питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием. Судя по видео, Уйба попросил составить для него «перечень вопросов» по селу, призвав не связывать претензии «с сегодняшней ситуацией с нефтью».

Местные жители ответили, что уже составляли подобный перечень. «Напрямую надо, напрямую. Путину!», — сказал женский голос на видео. «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?» — отреагировал Уйба. На уточняющий вопрос «Вы наш Путин?» чиновник добавил: «Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?»

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