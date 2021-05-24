В Минске задержали рейс во Франкфурт. В аэропорт пришло письмо с угрозой теракта

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Днем 24 мая в Национальном аэропорту Минска был задержан рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa, отправляющийся во Франкфурт.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, незадолго до вылета на его электронную почту поступило анонимное сообщение о намерении совершить теракт на этом рейсе.

Посадка на рейс, вылет которого планировался в 14:20, приостановлена.

На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться… Приносим извинения за задержку рейса по не зависящим от нас причинам. Надеемся на понимание того, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

Обновлено. Национальный аэропорт Минск заявил, что сообщение о теракте не подтвердилось. Досмотр пассажиров и багажа завершен, борт готовится к вылету.

23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Перед этим поступило ложное сообщение о заложенной на борту бомбе. В небе над Беларусью его сопровождал военный истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров на борту находился бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который в Беларуси включен в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также его девушка, гражданка РФ Софья Сапега. Их обоих задержали. После досмотра и семичасовой задержки лайнер продолжил рейс в Вильнюс.

Власти Литвы начали расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair по двум статьям уголовного кодекса — о захвате самолета и незаконном удержании людей.

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