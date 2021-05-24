Гендиректор Ryanair назвал «государственным пиратством» инцидент с посадкой самолета в Минске

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Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске является «государственным пиратством». Такую точку зрения высказал генеральный директор авиакомпании Майкл ОʼЛири.

«По сути, это похищение человека режимом, управляемым диктатором», — прокомментировал ОʼЛири задержание бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Он также сообщил, что в Минске самолет покинули «пять или шесть человек», предположив, что они были агентами белорусских спецслужб.

ОʼЛири также выразил мнение, что ЕС должен жестко ответить на действия белорусских властей.

Я думаю, что если ЕС не ответит твердо и прямо, это будет воспринято Беларусью как слабость со стороны ЕС.

В официальном заявлении, выпущенном сразу после инцидента, Ryanair сообщала, что посадку совершили по требованию авиационных властей Белоруссии, но воздержалась от критики и предметных комментариев. «Экипаж рейса был уведомлен белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и был проинструктирован перенаправить борт в ближайший аэропорт — Минск», — говорилось в заявлении.

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