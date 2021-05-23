На севере Италии девять человек погибли в результате падения кабины канатной дороги

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Обновление: По последним данным, погибли девять человек, находившихся в упавшей кабине, двое пострадали.

В Пьемонте на севере Италии восемь человек погибли и двое получили тяжелые травмы в результате падения кабины канатной дороги у озера Маджоре, сообщает ANSA.

По предварительным данным, трос, удерживающий кабину, оборвался примерно через 300 метров после того, как она отъехала от стартовой площадки, находящейся на высоте 1491 метра над уровнем моря. Всего в кабине находились 11 человек. Двое пострадавших — дети — доставлены на вертолете в больницу в Турине.

Причины происшествия выясняются. На месте падения кабины работают спасатели, операция осложняется лесистой и труднодоступной местностью.

Канатная дорога, связывающий гору с берегом озера Маджоре, возобновила работу 24 апреля после длительного перерыва из-за введенных в связи с ковидом ограничений.

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