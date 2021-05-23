В Минске задержан основатель Nexta Роман Протасевич. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, посадили в Беларуси из-за сигнала о бомбе на борту

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В Минске задержан основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.

Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан, сообщает Nexta.

Перед вылетом, по данным этого телеграм-канала, Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку.

В аэропорту Минска подтвердили ТАСС, что самолет Ryanair совершил посадку после сигнала о заложенной бомбе, а багаж и пассажиры отправлены на повторный досмотр. «После завершения всех необходимых процедур самолет вылетит по маршруту», — заявили представители аэропорта.

В ноябре 2020 года сооснователи Nexta Роман Протасевич и Степан Путило были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Беларуси предъявил журналистам обвинение в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Сам телеграм-канал Nexta и его логотип признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.

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