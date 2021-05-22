Руководители Moderna и BioNTech стали долларовыми миллиардерами на фоне всеобщей вакцинации от ковида

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После начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами из-за роста прибыли фармацевтических компаний, которые производят вакцины от ковида. Об этом сообщает со ссылкой данные альянса правозащитных и медицинских организаций People Vaccineʼs Alliance.

Среди новых миллиардеров наибольшее состояние у генеральных директоров американской компании Moderna Стефана Банселя (4,3 миллиарда) и немецкой BioNTech Угура Шахина (4 миллиарда).

В список новых миллиардеров вошли еще четыре человека, связанных с Moderna — иммунолог Тимоти Спрингер (2,2 миллиарда), председатель совета директоров Нубар Афеян (1,9 миллиарда), руководитель компании, производящей упаковку для вакцины Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 миллиарда) и ученый Роберт Лэнджер (1,6 миллиарда).

Еще три новых миллиардера являются соучредителями китайской компании CanSino Biologics, выпускающей вакцину Convidicea. Их состояние составляет от 1,3 до миллиарда долларов.

Как отмечает Oxfam, суммарного состояния девяти миллиардеров с учетом стоимости одной дозы вакцины хватило бы, чтобы вакцинировать все 780 миллионов человек в странах, уровень дохода в которых ООН определяет как низкий.

Отчет People Vaccineʼs Alliance был опубликован накануне Глобального саммита здравоохранения, прошедшего 21 мая в Италии. На нем в том числе обсуждался вопрос отказа от интеллектуальной собственности на антикоронавирусные вакцины. В поддержку временной приостановки действия патентов на вакцины выступают США, страны Европы высказываются против.

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