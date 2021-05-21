В студию телеканала «Белсат» пришли силовики. Нескольких сотрудников задержали

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В студию телеканала в Минске, где снимается программа «Каждый из нас», пришли представители силовых органов Белоруссии. Об этом сообщает сам телеканал.

Силовики задержали несколько технических работников телеканала. Съемки в момент их прихода не велись.

Причина визита силовиков пока неясна. За что задержаны сотрудники, также не сообщается.

18 мая власти Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела против руководителей ведущего независимого информационного портала страны Tut.by по статье об уклонении от уплаты налогов. Сайт издания заблокировали, дома у многих его сотрудников провели обыски. По состоянию на вечер 20 мая под стражей находились 14 сотрудников Tut.by. Днем 21 мая издание сообщило, что 11 из них получили статус подозреваемых по делу.

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