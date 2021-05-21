Роспотребнадзор проверит, как влияют на детей игрушки симпл-димпл и поп-ит

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Роспотребнадзор дал поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние на детей популярных антистрессовых игрушек, таких как симпл-димпл и поп-ит.

В своей рекомендации покупателям ведомство предложило особо внимательно обращать внимание на маркировку этих игрушек. Также перед покупкой рекомендовано проверить, что игрушка не имеет резкого запаха.

Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение.

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