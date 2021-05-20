Совет ЕС рекомендовал открыть границы для туристов, привитых одобренными в Европе вакцинами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Совет Европейского Союза обновил рекомендации о въезде иностранных туристов в страны ЕС в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с новой версией документа, въезд разрешается гражданам, прошедшим полный курс вакцинации не позднее, чем за две недели до поездки.

При этом вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в их число пока не входят. Одобрены ведомствами вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm.

Помимо этого, участники ЕС могут принимать туристов из стран, где число заражений COVID-19 за последние две недели не превышает 75 случаев на 100 тысяч человек.

Также Евросовет предложил задействовать механизм «экстренного торможения», то есть запрета на въезд из стран и регионов, где происходит резкий всплеск заболеваемости ковидом, в особенности новыми штаммами вируса.

Рекомендации Совета не являются юридически обязательными, окончательные решения остаются за странами-участниками ЕС.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег