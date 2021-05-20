Россия отменила правило однократного выезда из страны для обладателей ВНЖ и работающих за границей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

МИД РФ смягчил некоторые ограничения на пересечения российской границы, введенные из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, отменяется правило об однократном пересечении наземной границы: для россиян, у которых есть вид на жительство (или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание) в другой стране; для работающих за рубежом по трудовому контракту и для обучающихся за границей.

Также расширена категория близких родственников из числа иностранных граждан, которым разрешено въезжать в Россию. В новой редакции в нее входят: супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные.

20 апреля всех россиян, возвращающихся из-за границы, обязали дважды сдавать тест на коронавирус. ПЦР-тесты на коронавирус нужно сдать в течение пяти дней после въезда в Россию. Интервал между тестами должен составлять не менее суток. Результаты обоих тестов нужно загрузить на сайт «Госуслуги».

Правило однократного выезда ранее не действовало для людей, покидающих Россию воздушным транспортом. Осенью 2020 года правило однократного выезда через наземную границу было отменено для тех, кто следует к постоянному месту проживания своих близких родственников.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег