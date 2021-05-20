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Путин распорядился эвакуировать россиян из сектора Газа

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Граждан России и стран СНГ эвакуируют из сектора Газа. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Решение об эвакуации «выразивших такое пожелание граждан РФ и граждан государств — участников СНГ» принято в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа, говорится в распоряжении президента.

Документ вступает в силу с момента публикации, то есть с 20 мая.

В мае палестино-израильский конфликт вновь обострился. Территория Израиля ежедневно подвергается ракетным обстрелам со стороны сектора Газа. Израиль наносит авиаудары по целям на палестинской территории. С израильской стороны, по данным на 20 мая, в результате обстрелов погибли 12 человек. Палестинские власти заявляют о 228 погибших в секторе Газа, сообщает Reuters.

Обострение израильско-палестинского конфликта

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