Путин присвоил еще 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»

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Президент России Владимир Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звание получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Закон о городах трудовой доблести был принят в феврале 2020 года. В соответствии с документом, это звание могут получить города, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство промышленной продукции.

Первыми звание «Город трудовой доблести» в июле 2020 года получили 20 городов.

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