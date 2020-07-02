Президент России Владимир Путин присвоит звание «Города трудовой доблести» 20 городам. Их список он привел на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Звание получат Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Закон о городах трудовой доблести был принят в феврале. В соответствии с документом, это звание могут получить города, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство промышленной продукции.