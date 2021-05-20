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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что трудовые лагеря для осужденных, имеющих право на принудительные работы, идею создания которых продвигает его ведомство, не будут похожи на существовавшие в СССР.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — сказал Калашников в интервью ТАСС.

В настоящий момент, заявил глава ФСИН, проблема нехватки рабочей силы решается на многих крупных объектах за счет мигрантов. Если мигрантов заменят отбывающие наказания, считает он, это поможет не только справиться с дефицитом трудовых ресурсов, но и обеспечит социализацию осужденных.

По словам главы ФСИН, по состоянию на май 2021 года к принудительным работам в России могут быть привлечены около 188 тысяч человек, отбывающих наказание.

Труд заключенных активно использовался в СССР в 1930-1950 годы. Заключенные участвовали в строительстве практически всех крупных промышленных и транспортных объектов, возведенных в тот период времени.

Идея привлечения заключенных к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. В частности, еще в 2015 году сообщалось о планах использовать труд заключенных на строительстве объектов к ЧМ-2018 по футболу, который проходил в России.

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