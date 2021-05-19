В России упростят регистрацию по месту жительства и временного пребывания. С середины 2022 года их почти полностью переведут в электронный вид
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства (pdf), которое с 1 июля 2022 года упрощает и переводит в электронный вид регистрацию по месту жительства и временного пребывания. Об этом 19 мая сообщила в пресс-служба правительства.
Как заявили в правительстве, для получения прописки теперь будет достаточно подать заявление о регистрации через сайт «Госуслуги», после чего один раз посетить регистрирующий орган, чтобы поставить печать в паспорт.
Оформить временную регистрацию можно будет полностью через сайт «Госуслуги» или по почте.
Кроме того, граждане смогут выбрать для регистрации любой орган учета в пределах своего города или муниципального района, в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории, заявили в правительстве.