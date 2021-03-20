Жители Москвы смогут начать оформлять электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, для остальных россиян эта возможность появится «по мере технической готовности», но не позднее 1 июля 2023 года. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, размещенного Минцифры на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата банковской с электронным носителем информации (чипом), содержащим персональные и биометрические данные владельца: ФИО, фотография, папиллярные узоры пальцев, электронная подпись, дата рождения, регистрация по месту жительства, семейное положение и так далее.

В дополнение к электронному паспорту граждане смогут активировать в МФЦ мобильное приложение (мобильный идентификатор гражданина), которое будет выполнять функцию паспорта.

После оформления электронного паспорта прежний бумажный будет считаться недействительным.

Переход на электронные паспорта предусмотрен национальной программой «Цифровая экономика». Ранее в правительстве говорили, что выдача бумажных паспортов в России будет прекращена с 2022 года.