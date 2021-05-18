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Задержаны 13 сотрудников Tut.by

Источник: Tut.by

Белорусские силовики задержали как минимум 13 сотрудников Tut.by. Об этом сообщает само издание.

По последней информации, задержаны:

  • генеральный директор Людмила Чекина;
  • главный бухгалтер Анжела Ассад;
  • заместитель бухгалтера Мария Новик;
  • заместитель директора Ирина Рыбалко;
  • директор по персоналу Надежда Адамович;
  • заместитель главного редактора Максим Гайко;
  • журналист Елена Толкачева;
  • инженер-программист Виталий Калиновский;
  • бизнес-аналитик Вадим Трусов;
  • начальник отдела маркетинга Анна Заяц;
  • начальник отдела продаж Марина Кушнеревич;
  • менеджер Андрей Авдеев;
  • заместитель главного редактора Ольга Лойко.

Главного редактора издания Марину Золотову после обыска у нее дома увезли на допрос в департамент финансовых расследований. 

Как отмечает Tut.by, оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых из них изъяли технику. 

Обновлено. Максима Гайко и Виталия Калиновского отпустили после допросов домой под подписки о неразглашении. Ольгу Лойко и Елену Толкачеву задержали на 72 часа.

Днем 18 мая власти Белоруссии заблокировали сайт Tut.by, объяснив это «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации». 

Против руководителей издания возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. 

Tut.by — один из самых крупных независимых информационных порталов в Белоруссии. В декабре 2020 года суд лишил его статуса СМИ из-за якобы недостоверной информации в материалах, посвященных президентским выборам, но редакция продолжила работу.

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