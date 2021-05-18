Задержаны 13 сотрудников Tut.by

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Белорусские силовики задержали как минимум 13 сотрудников Tut.by. Об этом сообщает само издание.

По последней информации, задержаны:

генеральный директор Людмила Чекина;

главный бухгалтер Анжела Ассад;

заместитель бухгалтера Мария Новик;

заместитель директора Ирина Рыбалко;

директор по персоналу Надежда Адамович;

заместитель главного редактора Максим Гайко;

журналист Елена Толкачева;

инженер-программист Виталий Калиновский;

бизнес-аналитик Вадим Трусов;

начальник отдела маркетинга Анна Заяц;

начальник отдела продаж Марина Кушнеревич;

менеджер Андрей Авдеев;

заместитель главного редактора Ольга Лойко.

Главного редактора издания Марину Золотову после обыска у нее дома увезли на допрос в департамент финансовых расследований.

Как отмечает Tut.by, оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых из них изъяли технику.

Обновлено. Максима Гайко и Виталия Калиновского отпустили после допросов домой под подписки о неразглашении. Ольгу Лойко и Елену Толкачеву задержали на 72 часа.

Днем 18 мая власти Белоруссии заблокировали сайт Tut.by, объяснив это «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации».

Против руководителей издания возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

Tut.by — один из самых крупных независимых информационных порталов в Белоруссии. В декабре 2020 года суд лишил его статуса СМИ из-за якобы недостоверной информации в материалах, посвященных президентским выборам, но редакция продолжила работу.

Читайте также

Власти Беларуси начали разгром Tut.by — одного из самых популярных изданий страны Его сайт заблокирован, на руководство издания завели уголовное дело

Читайте также

Власти Беларуси начали разгром Tut.by — одного из самых популярных изданий страны Его сайт заблокирован, на руководство издания завели уголовное дело

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег