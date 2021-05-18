Задержаны 13 сотрудников Tut.by
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Белорусские силовики задержали как минимум 13 сотрудников Tut.by. Об этом сообщает само издание.
По последней информации, задержаны:
- генеральный директор Людмила Чекина;
- главный бухгалтер Анжела Ассад;
- заместитель бухгалтера Мария Новик;
- заместитель директора Ирина Рыбалко;
- директор по персоналу Надежда Адамович;
- заместитель главного редактора Максим Гайко;
- журналист Елена Толкачева;
- инженер-программист Виталий Калиновский;
- бизнес-аналитик Вадим Трусов;
- начальник отдела маркетинга Анна Заяц;
- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич;
- менеджер Андрей Авдеев;
- заместитель главного редактора Ольга Лойко.
Главного редактора издания Марину Золотову после обыска у нее дома увезли на допрос в департамент финансовых расследований.
Как отмечает Tut.by, оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых из них изъяли технику.
Обновлено. Максима Гайко и Виталия Калиновского отпустили после допросов домой под подписки о неразглашении. Ольгу Лойко и Елену Толкачеву задержали на 72 часа.
Днем 18 мая власти Белоруссии заблокировали сайт Tut.by, объяснив это «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации».
Против руководителей издания возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.
Tut.by — один из самых крупных независимых информационных порталов в Белоруссии. В декабре 2020 года суд лишил его статуса СМИ из-за якобы недостоверной информации в материалах, посвященных президентским выборам, но редакция продолжила работу.