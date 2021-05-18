Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке из-за встречи с актерами фильма «Майор Гром». На нее пришли тысячи людей

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Работа Центрального детского магазина на Лубянке временно приостановлена из-за нарушений мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое решение принято управлением Роспотребнадзора по Москве.

В Центральном детском магазине, говорится в сообщении ведомства, прошло массовое мероприятие, на котором, в частности, посетители были без масок и перчаток. Проверка также показала, что противоэпидемические меры нарушает и сам магазин, например, в местах общего пользования отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха и недостаточный запас дезинфицирующих средств.

О каком массовом мероприятии идет речь, на сайте управления Роспотребнадзора по Москве не уточняется.

16 мая в Центральном детском магазине проходила встреча с актерами и создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор», на которую пришли несколько тысяч человек. В магазин, как сообщалось, вызывали полицию.

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