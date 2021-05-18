Обрушилась арка Дарвина — один из символов Галапагосских островов
Источник: BBC News
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У одного из символов Галапагосских островов — скалистого образования, известного как арка Дарвина — обрушилась верхняя часть. Причиной обрушения, сообщает BBC News со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора, стала естественная эрозия.
Арка Дарвина, названная в честь британского ученого и путешественника Чарльза Дарвина, пользовалась особой популярностью у дайверов, совершавших около нее погружения.