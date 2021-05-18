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Дмитрий Песков: в России нет систематического преследования независимых СМИ

Источник: Meduza

Кремль не усматривает систематического преследования независимых СМИ в России. Об этом в беседе с корреспондентом «Медузы» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Медуза»: В прошлую пятницу очередное частное издание признали «иностранным агентом» в России. Я имею в виду VTimes, которое основали бывшие журналисты «Ведомостей». До этого «иноагентом» признали «Медузу». Можно ли это считать спланированной кампанией против независимых СМИ? Будут ли еще какие-то частные независимые медиа, зарегистрированные за рубежом, также признаны «иноагентами»? В курсе ли Кремль планов Минюста?

Дмитрий Песков: Ну, вы знаете, что это не входит в наши обязанности, этот вопрос. Но с другой стороны Минюст действует в строгом соответствии с законом и при наличии критериев, которые обуславливают статус «иноагента», этот статус присваивается тому или иному средству массовой информации. Что и было сделано.

«Медуза»: То есть какой-то системной работы по независимым СМИ вы не усматриваете в этом?

Дмитрий Песков: Нет.

Реестр «СМИ-иноагентов», который ведет министерство юстиции РФ, насчитывает 20 позиций: в нем 15 изданий и пятеро физических лиц. 23 апреля в реестр внесли «Медузу», а 14 мая — VTimes. «Медуза» оспорила в суде включение в список «иностранных агентов».

«СМИ-иноагенты»

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