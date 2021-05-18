Дмитрий Песков: в России нет систематического преследования независимых СМИ

«Медуза»: В прошлую пятницу очередное частное издание признали «иностранным агентом» в России. Я имею в виду , которое основали бывшие журналисты «Ведомостей». До этого «иноагентом» признали «Медузу». Можно ли это считать спланированной кампанией против независимых СМИ? Будут ли еще какие-то частные независимые медиа, зарегистрированные за рубежом, также признаны «иноагентами»? В курсе ли Кремль планов Минюста?

Дмитрий Песков: Ну, вы знаете, что это не входит в наши обязанности, этот вопрос. Но с другой стороны Минюст действует в строгом соответствии с законом и при наличии критериев, которые обуславливают статус «иноагента», этот статус присваивается тому или иному средству массовой информации. Что и было сделано.

«Медуза»: То есть какой-то системной работы по независимым СМИ вы не усматриваете в этом?

Дмитрий Песков: Нет.