Дмитрий Песков: в России нет систематического преследования независимых СМИ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Кремль не усматривает систематического преследования независимых СМИ в России. Об этом в беседе с корреспондентом «Медузы» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Медуза»: В прошлую пятницу очередное частное издание признали «иностранным агентом» в России. Я имею в виду VTimes, которое основали бывшие журналисты «Ведомостей». До этого «иноагентом» признали «Медузу». Можно ли это считать спланированной кампанией против независимых СМИ? Будут ли еще какие-то частные независимые медиа, зарегистрированные за рубежом, также признаны «иноагентами»? В курсе ли Кремль планов Минюста?
Дмитрий Песков: Ну, вы знаете, что это не входит в наши обязанности, этот вопрос. Но с другой стороны Минюст действует в строгом соответствии с законом и при наличии критериев, которые обуславливают статус «иноагента», этот статус присваивается тому или иному средству массовой информации. Что и было сделано.
«Медуза»: То есть какой-то системной работы по независимым СМИ вы не усматриваете в этом?
Дмитрий Песков: Нет.
Реестр «СМИ-иноагентов», который ведет министерство юстиции РФ, насчитывает 20 позиций: в нем 15 изданий и пятеро физических лиц. 23 апреля в реестр внесли «Медузу», а 14 мая — VTimes. «Медуза» оспорила в суде включение в список «иностранных агентов».