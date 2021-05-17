В больницах Петербурга из-за роста заболеваемости ковидом развернут дополнительные койки. Губернатор допустил ужесточение ограничений
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В Санкт-Петербурге в связи с ростом числа зараженных дополнительно установят 459 коек для больных с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как пояснил вице-губернатор Олег Эргашев, за неделю число новых случаев заболевания выросло на 3,5%, а госпитализаций — на 27%.
«Мы систематизировали приобретенный опыт противодействия COVID-19 и используем алгоритмы, доказавшие свою эффективность», — приводит пресс-служба комментарий чиновника о необходимости развертывания дополнительных коек.
В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что если тенденция к росту заболеваемости сохранится, «по требованию Роспотнебнадзора могут быть усилены ограничения».
В Санкт-Петербурге 17 мая зафиксировано 763 случая заболевания ковидом. Это максимальный показатель с конца марта.