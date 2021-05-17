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Профсоюз работников Московского метрополитена выясняет причины и обстоятельства участившихся увольнений в организации, но просит не политизировать этот вопрос. Об этом говорится в заявлении на сайте профсоюза за подписью его председателя Николая Гостева.

Профсоюз работников ГУП «Московский метрополитен» выясняет причины, обстоятельства и законные основания данных увольнений и проводит встречи с пострадавшими работниками. Как независимая профсоюзная организация, профсоюз работников ГУП «Московский метрополитен» окажет действенную помощь каждому обратившемуся с использованием доступных правовых инструментов и солидарных действий. Профсоюз работников ГУП «Московский метрополитен» считает нецелесообразной излишнюю политизацию этого вопроса.

Ранее в СМИ со ссылкой на заместителя председателя профсоюза Василия Шелякова появлялась информация о массовых увольнениях в Московском метрополитене сотрудников, которые регистрировались на сайте «Свободу Навальному» или посещали апрельскую акцию в поддержку политика.

Один из уволенных работников подтвердил это и передал «Медузе» запись своего разговора с руководством.

Вот этот разговор

«Для нас эта ситуация тоже стала интересной в кавычках» Сотрудник московского метро, уволенный из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!», записал свою беседу с руководством. И передал запись «Медузе»

Вот этот разговор

«Для нас эта ситуация тоже стала интересной в кавычках» Сотрудник московского метро, уволенный из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!», записал свою беседу с руководством. И передал запись «Медузе»

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег